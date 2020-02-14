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Происшествия

В Барнауле по горячим следам поймали насильника

В Барнауле арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки. Накануне барнаульцы видели его в центре города. Мужчина настойчиво приставал к молодым девушкам, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Девушка. Снег. Зима.
Девушка. Снег. Зима.
CC0.

Ночью 12 февраля, угрожая убийством, он изнасиловал девушку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Следователь следственного отдела Ангелина Горюнова узнала, что накануне в районе пр. Ленина горожане видели неадекватного мужчину, который настойчиво оказывал знаки внимания девушкам и при этом обронил личную вещь. Следователь сопоставила время, место и описание внешности, после чего удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

Пострадавшая девушка опознала в задержанном напавшего на нее человека.

31-летний подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление и только в 2018 году освободился из тюрьмы.

Руководитель краевого следкома генерал-майор юстиции Андрей Хвостов принял решение о поощрении следователя Горюновой и сотрудников уголовного розыска за грамотную работу по раскрытию особо тяжкого преступления.

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