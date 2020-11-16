В Барнауле по пятнам крови нашли подозреваемых в краже пива

При проникновении в помещение похититель получил травму, так как на месте происшествия были пятна крови.
Росгвардейцы прочесывали район и заметили группу подозрительных мужчин. Они пили пиво. На одежде у одного была кровь.
Подозреваемых задержали и передали полиции.
На записи с камеры видеонаблюдения в магазине отчетливо видно, что один из задержанных разбил камнем окно, проник в магазин и передал своим товарищам добычу.
«В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что задержанные росгвардейцами граждане также причастны к ранее совершенной краже из продуктового магазина в Калманском районе Алтайского края», — сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.
Ранее в Бийске местные «Бонни и Клайд» обчистили магазин одежды.