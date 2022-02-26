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Происшествия

В Барнауле под суд отдали продавцов паленого коньяка, от которого умерло три человека

33-летнего жителя Барнаула и двух мужчин из Рязанской области будут судить за распространение опасной жидкости под видом коньяка. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

Барнаулец закупал жидкость у жителей Рязанской области, вез в Алтайский край и продавал. В июле 2021 года он в очередной раз доставил несколько канистр под видом коньяка и продал своему знакомому.

В начале августа мужчина со своей женой пошел на юбилей к другу, где супруга выпила «коньяк» и на следующий день скончалась.

Сын покупателя передал выпивку друзьям, которые тоже распили ее на торжестве. На следующий день умерли двое 21-летних парней, одна девушка получила острое отравление.

«Причиной смерти потерпевших явилось отравление метиловым спиртом. Как показали результаты химической судебной экспертизы — в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека», — сообщили подробнее в Следственном комитете.

Обвиняемые вину в содеянном не признали.

Ранее у барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей.

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