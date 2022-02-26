В Барнауле под суд отдали продавцов паленого коньяка, от которого умерло три человека

Барнаулец закупал жидкость у жителей Рязанской области, вез в Алтайский край и продавал. В июле 2021 года он в очередной раз доставил несколько канистр под видом коньяка и продал своему знакомому.
В начале августа мужчина со своей женой пошел на юбилей к другу, где супруга выпила «коньяк» и на следующий день скончалась.
Сын покупателя передал выпивку друзьям, которые тоже распили ее на торжестве. На следующий день умерли двое 21-летних парней, одна девушка получила острое отравление.
«Причиной смерти потерпевших явилось отравление метиловым спиртом. Как показали результаты химической судебной экспертизы — в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека», — сообщили подробнее в Следственном комитете.
Обвиняемые вину в содеянном не признали.
Ранее у барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей.