В Барнауле подозревают предпринимателя в совершении мошенничества

По данным следствия, в августе 2023 года предприниматель ввел в заблуждение сотрудников ООО «Ледовый дворец спорта «Динамо», получив денежные средства в размере 400 тыс. рублей. Эти деньги якобы предназначались для передачи взятки сотрудниками Водоканала.
Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
На данный момент проводится сбор и закрепление доказательной базы для предъявления обвинения.
Ранее Барнаульского гендиректора "Динамо" подозревают в попытке дать взятку сотруднику водоканала.