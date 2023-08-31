31 августа
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Происшествия

В Барнауле подозревают предпринимателя в совершении мошенничества

В Барнауле подозревают 43-летнего предпринимателя в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Задержание мошенника в Барнауле.
Задержание мошенника в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

По данным следствия, в августе 2023 года предприниматель ввел в заблуждение сотрудников ООО «Ледовый дворец спорта «Динамо», получив денежные средства в размере 400 тыс. рублей. Эти деньги якобы предназначались для передачи взятки сотрудниками Водоканала.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

На данный момент проводится сбор и закрепление доказательной базы для предъявления обвинения.

Ранее Барнаульского гендиректора "Динамо" подозревают в попытке дать взятку сотруднику водоканала.

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