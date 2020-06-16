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Происшествия

В Барнауле подростки пострадали в ДТП с участием двух «японцев»

В барнаульском поселке Южный произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Авария случилась утром 16 июня — примерно в 11:20 на улице Дзержинского, в районе дома № 16.

«Столкновение автомобиля Nissan Sunny, под управлением водителя 1982 года рождения, и автомобиля Isuzu Elf, под управлением водителя 1986 года рождения», — уточнили в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки — подростки 10 и 13 лет. Им оказали медицинскую помощь.

В интернет-сообществе опубликовали видео с места происшествия. «Машина в хламину, у грузовика все ушло», — комментирует автор кадры, показывая разбитый транспорт.

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