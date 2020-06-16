В Барнауле подростки пострадали в ДТП с участием двух «японцев»

Авария случилась утром 16 июня — примерно в 11:20 на улице Дзержинского, в районе дома № 16.
«Столкновение автомобиля Nissan Sunny, под управлением водителя 1982 года рождения, и автомобиля Isuzu Elf, под управлением водителя 1986 года рождения», — уточнили в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки — подростки 10 и 13 лет. Им оказали медицинскую помощь.
В интернет-сообществе опубликовали видео с места происшествия. «Машина в хламину, у грузовика все ушло», — комментирует автор кадры, показывая разбитый транспорт.