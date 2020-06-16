В Барнауле подростки разбили музыкантам светильник и не смогли убежать

Неприятное событие произошло днем 11 июня — возле главного входа в филармонию.
«Примерно в 14:00 двое подростков без видимых причин сломали светильник, который украшает фасад здания. Чем им помешал светильник — непонятно», — рассказали сотрудники музыкального учреждения.
В момент «нападения» на велосипеде проезжал мужчина, который догнал несовершеннолетних хулиганов и привел на вахту филармонии. Вызвали наряд полиции.
«От всего коллектива хочется сказать огромное спасибо жителю нашего города, который не прошел мимо и не остался равнодушным», — обратились музыканты к неизвестному.
Как оказалось, в суматохе никто не спросил у мужчины его имени, поэтому просят откликнуться — хотят «встретиться и лично поблагодарить за человеческий поступок».