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Происшествия

В Барнауле подростки разбили музыкантам светильник и не смогли убежать

Сотрудники Государственной филармонии Алтайского края рассказали на своей странице во «ВКонтакте» про двух хулиганов.

Филармония.
Филармония.
Анна Зайкова

Неприятное событие произошло днем 11 июня — возле главного входа в филармонию.

«Примерно в 14:00 двое подростков без видимых причин сломали светильник, который украшает фасад здания. Чем им помешал светильник — непонятно», — рассказали сотрудники музыкального учреждения.

В момент «нападения» на велосипеде проезжал мужчина, который догнал несовершеннолетних хулиганов и привел на вахту филармонии. Вызвали наряд полиции.

«От всего коллектива хочется сказать огромное спасибо жителю нашего города, который не прошел мимо и не остался равнодушным», — обратились музыканты к неизвестному.

Как оказалось, в суматохе никто не спросил у мужчины его имени, поэтому просят откликнуться — хотят «встретиться и лично поблагодарить за человеческий поступок».

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