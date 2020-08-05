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Происшествия

В Барнауле подросток на мопеде сбил 12-летнюю девочку на самокате

4 августа в Барнауле 15-летний водитель на мопеде Racer наехал на девочку 12 лет. Она двигалась на самокате.

Мопед.
Мопед.
Михаил Хаустов

ДТП произошло на проезде Иртышский в районе дома № 44. Мопед был без регистрационного знака, а его водитель не имеет права управления и в момент аварии был без мотошлема. Парень не выдержал боковой интервал и сбил девочку, которая двигалась в попутном направлении.

Пешеход получила травмы, врачи оказали ей помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

В городской ГИБДД напомнили еще один случай. 3 июля на ул. Понтонный мост 17-летний водитель квадроцикла Yamaha Grizzly 700 не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Квадроцикл перевернулся. Водитель и 17-летний пассажир получили множественные травмы и попали в больницу.

Госавтоинспекция напоминает любителям активного отдыха об опасности катания на мототранспорте. Мопеды, скутеры и мотоциклы — это средства повышенной опасности, поэтому водителю необходимо быть предельно внимательным и осторожным при их управлении.

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