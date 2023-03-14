В Барнауле подросток убил мужчину и спрятал тело в погребе

Подросток во время ссоры убил мужчину. Его тело он вместе с другом спрятал в погребе, сообщает следственный комитет Алтайского края.

По данным следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетний распивал спиртное в доме отца в компании своего друга и мужчины — квартиросъемщика.

В ходе застолья 17-летний преступник и 29-летний мужчина решили устроить борьбу на руках, которая быстро переросла в ссору.

Подросток ударил потерпевшего ножом несколько раз. От полученных травм мужчина умер на месте. Обвиняемый и его приятель спрятали тело в погреб рядом с домом.

Подростку предъявили обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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