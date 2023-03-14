В Барнауле подросток убил мужчину и спрятал тело в погребе

По данным следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетний распивал спиртное в доме отца в компании своего друга и мужчины — квартиросъемщика.
В ходе застолья 17-летний преступник и 29-летний мужчина решили устроить борьбу на руках, которая быстро переросла в ссору.
Подросток ударил потерпевшего ножом несколько раз. От полученных травм мужчина умер на месте. Обвиняемый и его приятель спрятали тело в погреб рядом с домом.
Подростку предъявили обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.