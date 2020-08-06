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Происшествия

В Барнауле подросток угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом

16-летний житель Барнаула устроил ДТП на ул. Крупской ночью 6 августа. Как оказалось, автомобиль он угнал у матери.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

Очевидец увидел, как наряд ДПС гонится за Toyota, а после случился удар. Иномарка влетела в забор и перевернулась. В салоне было трое подростков, никто из них не пострадал.

«Во время погони один выпрыгнул почти на ходу и убежал, двое остались удирать дальше — ездили по всему ВРЗ на бешеной скорости. Чудом остались живы, это шумахеры», — рассказывает очевидец в группе Barnaul22.

Хозяева дома, которым снесли забор, заявления на гонщика писать не стали и решили все мирно.

В городской ГИБДД сообщили, что подросток действительно без спроса взял ключи, когда мама спала.

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