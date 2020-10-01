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Происшествия

В Барнауле полыхающий внедорожник поджег соседний автомобиль и окно дома

Ночью 1 октября в Барнауле на ул. Попова, 61 загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Очевидцы не исключают, что причиной возгорания стал поджог.

Огонь.
Огонь.
СС0

Сначала у автомобиля работала сигнализация, а потом он начал гореть в районе капота, рассказывают свидетели в группе «Инцидент Барнаул».

На место выехали пожарные. Огонь повредил кузов внедорожника, моторный отсек, лакокрасочное покрытие и пластиковые детали рядом стоящего автомобиля ВАЗ 2115 и оконный проем на первом этаже жилого дома на общей площади 6 кв. м, добавили в МЧС.

Пострадавших и погибших нет. Причину пожару установят по результатам экспертизы.

Отмечается, что автомобиль был 2019 года выпуска.

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