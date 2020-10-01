В Барнауле полыхающий внедорожник поджег соседний автомобиль и окно дома

Сначала у автомобиля работала сигнализация, а потом он начал гореть в районе капота, рассказывают свидетели в группе «Инцидент Барнаул».
На место выехали пожарные. Огонь повредил кузов внедорожника, моторный отсек, лакокрасочное покрытие и пластиковые детали рядом стоящего автомобиля ВАЗ 2115 и оконный проем на первом этаже жилого дома на общей площади 6 кв. м, добавили в МЧС.
Пострадавших и погибших нет. Причину пожару установят по результатам экспертизы.
Отмечается, что автомобиль был 2019 года выпуска.