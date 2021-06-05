В Барнауле полицейские с трудом, но задержали пьяного водителя

Как сообщили в краевой госавтоинспекции, внимание патрульных привлек странно двигающийся автомобиль — у него отсутствовала шина на заднем правом колесе.

Полицейские потребовали от водителя остновиться, но он не обращал на них никакого внимания и продолжал движение. При этом машину бросало из стороны в сторону, на светофоре машина проехала на красный свет.

«В связи с этим движение автомобиля было оперативно заблокировано патрульным автомобилем ДПС. Но водитель закрылся и отказался выходить из машины. Он предпринимал попытки скрыться, продолжив движение. Сотрудники ДПС оценили ситуацию: неадекватные действия водителя „Рено“ могли спровоцировать ДТП и привести к тяжким последствиям. Было принято решение разбить стекло двери со стороны водителя. На основании статей 20 и 21 закона „О полиции“ в его отношении применили физическую силу и спецсредства», — сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

В итоге полицией был задержан нетрезвый мужчина 1974 года рождения, который вел себя агрессивно. По данному факту на гражданина составлены административные материалы: