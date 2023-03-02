В Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков

В краевой столице поймали 24-летнего наркоторговца, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции задержали молодого человека по подозрению в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у него обнаружили неизвестное вещество.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, мефедрон, общей массой 424 г. Как объяснил злоумышленник, наркотик он планировал распространять с помощью «закладок».

Изолента , электронные весы. ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полиция обыскала квартиру подозреваемого и нашла там электронные весы, респиратор, изоленту и пакеты с рельсовой застежкой.

Молодого человека задержали и завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Ранее владельцев интернет-магазина наркотических веществ задержали в Барнауле.