В Барнауле полицейский засунул телефон в рот мужчине и прижимал его шею ногой к полу

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ППС отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2018 года после сообщения о краже в один из магазинов Барнаула прибыл наряд полиции. На подозреваемого надели наручники. Когда мужчина высказал претензии из-за своего задержания, полицейский применил физическую силу.

Сотрудник наступил ногой на шею задержанного и с силой прижал ее к полу. Кроме того, после просьбы потерпевшего позвонить, полицейский поместил мобильный телефон ему в рот, а затем и вовсе обмотал голову курткой, — отмечают в ведомстве.

После этого полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, в начале декабре стало известно, что троих бийских полицейских также обвиняют в превышении должностных полномочий По данным следствия, они незаконно засунули мужчину в машину и заковали в наручники.