В Барнауле после лобового столкновения автомобиль перевернулся на крышу

Авария произошла в районе остановки «Учхоз Пригородный». Данных о пострадавших нет.
ДТП 22 февраля в Барнауле
Barnaul 22
Сообщается, что на месте ДТП работали полиция, МЧС и скорая помощь.
Вечером 22 февраля в Барнауле на улице Новосибирской произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобили столкнулись лоб в лоб, после этого один из них перевернулся, сообщает Barnaul 22.
Авария произошла в районе остановки «Учхоз Пригородный». Данных о пострадавших нет.
Сообщается, что на месте ДТП работали полиция, МЧС и скорая помощь.
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