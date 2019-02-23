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Происшествия

В Барнауле после лобового столкновения автомобиль перевернулся на крышу

Вечером 22 февраля в Барнауле на улице Новосибирской произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобили столкнулись лоб в лоб, после этого один из них перевернулся, сообщает Barnaul 22.

ДТП 22 февраля в Барнауле
ДТП 22 февраля в Барнауле
Barnaul 22

Авария произошла в районе остановки «Учхоз Пригородный». Данных о пострадавших нет.

ДТП 22 февраля в Барнауле
ДТП 22 февраля в Барнауле
Barnaul 22

Сообщается, что на месте ДТП работали полиция, МЧС и скорая помощь.

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