В Барнауле после столкновения машин пассажирку увезли в больницу

Очевидно, что Toyota с силой ударила ВАЗ в бок. Пассажирку ВАЗ 2114, попавшую под удар, увезли в больницу, сообщают очевидцы.
ДТП в Барнауле
Александр в «Инцидент Барнаул» в vk.com
К работе привлекли сотрудников МЧС.
На пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Барнауле произошло столкновение двух автомобилей Toyota и ВАЗ 2114, сообщает «Инцидент Барнаул».
Очевидно, что Toyota с силой ударила ВАЗ в бок. Пассажирку ВАЗ 2114, попавшую под удар, увезли в больницу, сообщают очевидцы.
К работе привлекли сотрудников МЧС.
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