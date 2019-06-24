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Происшествия

В Барнауле посреди дороги вспыхнула «Газель»

Днем 24 июня в Барнауле на въезде в поселок Спутник горел автомобиль «Газель». Видео с места происшествия разместили в группе «Барнаул 22».

Горит автомобиль 24 июня.
Горит автомобиль 24 июня.
Скриншот с видео в группе vk.com/barneos22, автор - Ярослав Жидецких.

На кадрах видно, что у автомобиля полыхает передняя часть, в небо поднимаются клубы черного дыма. О пострадавших и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

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