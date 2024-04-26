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Происшествия

В Барнауле посреди улицы загорелся микроавтобус

В Барнауле на ул. Малахова загорелся микроавтобус. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Микроавтобус загорелся.
Микроавтобус загорелся.
"Инцидент Барнаул"

На кадрах видно, что как минимум четыре машины пострадали от огня.

Причина возгорания неизвестна.

На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае при пожаре спасли женщину.

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