В Барнауле потушили большой пожар в частном секторе

16 мая утром в частном секторе на улице Павлюкова произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 9:11. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем полыхала крыша жилого дома на двух хозяев.
Жильцы обеих квартир смогли самостоятельно покинуть охваченные огнем помещения. Ветер стремительно распространял пламя на большой площади, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие надворные постройки.
Локализовать возгорание удалось в 9:33. Еще менее 10 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания.
Пламя успело уничтожить крышу дома на площади около 120 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. В борьбе с огнем были задействованы 41 человек личного состава и 8 единиц специальной и пожарной техники.
По предварительной оценке специалистов, наиболее вероятной причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.