В Барнауле поваленные в грозу деревья побили автомобили

На дорогу по ул. Веры Кащеевой, 9 упало дерево, сообщили местные жители в группе «Инцидент Барнаул».
На ул. Юрина 230, дерево на пять машин, по другим данным, пострадало два автомобиля, а около здания № 303 упавшие ветки отломили легковушке боковое зеркало.
О рухнувших деревьях рассказали жители спальных районов. В центре города о подобных случаях не сообщали.
По данным алтайского ЦГМС, в первой половине дня 5 августа в Барнауле пройдет дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.
В Алтайском крае 5 августа ожидаются местами сильный дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18−23 м/с, предупреждают в краевом МЧС.