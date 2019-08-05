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Происшествия

В Барнауле поваленные в грозу деревья побили автомобили

Гроза, которая прошла в ночь с 4 на 5 августа, пощадила Барнаул и существенного ущерба не нанесла. Пострадали лишь несколько машин, на которые из-за сильных порывов ветра упали деревья.

В Барнауле на автомобили рухнуло дерево.
В Барнауле на автомобили рухнуло дерево.
Barnaul22

На дорогу по ул. Веры Кащеевой, 9 упало дерево, сообщили местные жители в группе «Инцидент Барнаул».

На ул. Юрина 230, дерево на пять машин, по другим данным, пострадало два автомобиля, а около здания № 303 упавшие ветки отломили легковушке боковое зеркало.

О рухнувших деревьях рассказали жители спальных районов. В центре города о подобных случаях не сообщали.

По данным алтайского ЦГМС, в первой половине дня 5 августа в Барнауле пройдет дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

В Алтайском крае 5 августа ожидаются местами сильный дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18−23 м/с, предупреждают в краевом МЧС.

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