Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле поймали безработного автоподжигателя

В Барнауле ночью сгорел автомобиль Chevrolet. Его владелец обратился в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого и возбудили уголовное дело.

Поджог автомобиля в Барнауле.
Поджог автомобиля в Барнауле.
22.мвд.рф

37-летний барнаулец, хозяин иномарки, рассказал полицейским, что ущерб от поджога составил 200 тыс. рублей.

Машину он парковал у подъезда, в авто была сигнализация, но мужчина ее не услышал.

Ночью автомобиль загорелся.

Поджог автомобиля в Барнауле.
Поджог автомобиля в Барнауле.
22.мвд.рф

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска нашли подозреваемого в поджоге. Им оказался житель Барнаула 1985 года рождения без постоянного места работы, ранее не судимый.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость