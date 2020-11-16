В Барнауле поймали безработного автоподжигателя

37-летний барнаулец, хозяин иномарки, рассказал полицейским, что ущерб от поджога составил 200 тыс. рублей.
Машину он парковал у подъезда, в авто была сигнализация, но мужчина ее не услышал.
Ночью автомобиль загорелся.
Поджог автомобиля в Барнауле.
22.мвд.рф
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска нашли подозреваемого в поджоге. Им оказался житель Барнаула 1985 года рождения без постоянного места работы, ранее не судимый.
Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение имущества, совершенное путем поджога».