В Барнауле поймали парня, укравшего 200 тыс. рублей в ходе телефонного мошенничества

Еще 100 тыс. рублей 19-летний парень обманом заполучил у других потерпевших, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В пункт полиции «Докучаево» обратился 72-летний пенсионер, который стал жертвой телефонных мошенников.

Он рассказал, что вечером ему позвонила неизвестная. Рыдая, она представилась его дочкой. Неизвестная рассказала, что из-за нее произошла авария, в которой пострадали водитель, а также ребенок, которому срочно нужна операция.

Вскоре трубку взяла «лжеследователь», которая предложила урегулировать вопрос за 100 тыс. рублей. В результате дедушка отдал всю сумму приехавшему вскоре курьеру.

После того, как злоумышленник взял у дедушки деньги, он направился к другому человеку, которого в это время по этой же схеме обманывали телефонные мошенники, и забрал такую же сумму.

В результате тщательных поисков, полицейские вышли на след 19-летнего местного жителя. У парня обнаружили похищенные 200 тыс. рублей.

Молодой человек во всем признался, и сказал, что нашел нелегальную подработку в интернете — с ним связывался некий куратор, сообщавший адреса, по которым нужно было забирать деньги.

Правоохранители завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Виновным грозит до 5 лет колонии. Расследование дела продолжается.

Ранее в Барнауле осудили мошенников-арендодателей за махинации с квартирами.