7 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле поймали парня, укравшего 200 тыс. рублей в ходе телефонного мошенничества

Еще 100 тыс. рублей 19-летний парень обманом заполучил у других потерпевших, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

В пункт полиции «Докучаево» обратился 72-летний пенсионер, который стал жертвой телефонных мошенников.

Он рассказал, что вечером ему позвонила неизвестная. Рыдая, она представилась его дочкой. Неизвестная рассказала, что из-за нее произошла авария, в которой пострадали водитель, а также ребенок, которому срочно нужна операция.

Вскоре трубку взяла «лжеследователь», которая предложила урегулировать вопрос за 100 тыс. рублей. В результате дедушка отдал всю сумму приехавшему вскоре курьеру.

После того, как злоумышленник взял у дедушки деньги, он направился к другому человеку, которого в это время по этой же схеме обманывали телефонные мошенники, и забрал такую же сумму.

В результате тщательных поисков, полицейские вышли на след 19-летнего местного жителя. У парня обнаружили похищенные 200 тыс. рублей.

Молодой человек во всем признался, и сказал, что нашел нелегальную подработку в интернете — с ним связывался некий куратор, сообщавший адреса, по которым нужно было забирать деньги.

Правоохранители завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Виновным грозит до 5 лет колонии. Расследование дела продолжается.

Ранее в Барнауле осудили мошенников-арендодателей за махинации с квартирами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость