В Барнауле поймали скрывавшегося 11 лет помощника «вора в законе»

41-летнего подручного кузбасского вора в законе поймали в Барнауле. Мужчина скрывался от правосудия более 11 лет, сообщили в пресс-службе кемеровского главка МВД. Этот житель города Березовского обвиняется в участии в преступном сообществе, а также в вымогательстве.

Босса задержанного в Барнауле мужчины осудили еще в 2011 году в Кемеровской области. Вместе с «вором в законе» к различным срокам приговорили еще 11 участников созданного им преступного сообщества, которое специализировалось на вымогательстве.

Пресс-служба кузбасской полиции не уточняет, о каком криминальном авторитете идет речь. Однако известно, что в 2011 году судили вора в законе Салихдзчана Шамазова (Шамаз) — его приговорили к 16 годам наказания в колонии строгого режима. Его группировка работала как раз на территории города Березовский.

Руководитель одного структурных подразделений этого ОПГ — тот самый задержанный в Барнауле житель Березовского — тогда находился в бегах. Еще с 2007 года он был в федеральном розыске. Поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Лишь летом 2018 года сотрудники управления уголовного розыска главка МВД по Кемеровской области получили информацию о том, что фигурант скрывается на территории Барнаула. В результате проведенной спецоперации кузбасские полицейские задержали разыскиваемого.

За что будут судить пойманного «авторитета»

Следствие установило причастность этого человека к совершению вымогательства: злоумышленник заставил владельца пункта по приему металлолома выплачивать ему ежемесячную «дань». В общей сложности фигурант похитил у потерпевшего около 95 тыс. рублей. Кроме того, по версии следствия, он руководил частью преступного сообщества. Его сфера влияния распространялась на один из населенных пунктов, входящих в Березовский городской округ.

Если суд признает его виновным, то мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.