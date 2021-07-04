В Барнауле пожарные быстро справились с огнем на пр. Космонатов.

4 июля днем в столице Алтайского края случился небольшой пожар на пр. Космонавтов.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, возгорание произошло на производственном здании. Пожарные быстро установили, что загорелся световой фонарь, после чего возникла угроза распространения огня по крыше.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Пожарный расчет ограничил распространение огня и с помощью специального коленчатого подъемника ликвидировал огонь. Пострадавших нет.

Напомним, что накануне пожарные решали более сложную задачу — большим пожаром на предприятии «Алтайский бройлер» в Зональном районе.

Там огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.

В ликвидации пожара на «Алтайском бройлере» были задействованы 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы). В условиях сильного задымления работали 5 звеньев газодымозащитной службы.