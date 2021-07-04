4 июля 31°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле пожарные быстро справились с огнем на пр. Космонатов.

4 июля днем в столице Алтайского края случился небольшой пожар на пр. Космонавтов.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Как сообщает региональное ГУ МЧС, возгорание произошло на производственном здании. Пожарные быстро установили, что загорелся световой фонарь, после чего возникла угроза распространения огня по крыше.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Пожарный расчет ограничил распространение огня и с помощью специального коленчатого подъемника ликвидировал огонь. Пострадавших нет.

Напомним, что накануне пожарные решали более сложную задачу — большим пожаром на предприятии «Алтайский бройлер» в Зональном районе.

Там огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.

В ликвидации пожара на «Алтайском бройлере» были задействованы 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы). В условиях сильного задымления работали 5 звеньев газодымозащитной службы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость