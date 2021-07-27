В Барнауле пожарные потушили частный дом

На пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев загорелся частный дом. Не исключено, что пострадали постройки во дворе здания. Информация об инциденте появилась в паблике Barnaul 22.

По словам очевидцев на место приехали четыре пожарных расчета. Пламя удалось ликвидировать. После чего постройки дополнительно пролили. По предварительной информации пострадавших нет.

В частном секторе Барнаула произошел пожар. Barnaul 22. В частном секторе Барнаула произошел пожар. Barnaul 22. В частном секторе Барнаула произошел пожар. Barnaul 22.

В краевом МЧС паблику уточнили, что возгорание достигло площади 90 кв. м. О причинах пожара и обстоятельствах произошедшего пока ничего не известно. Информация уточняется.