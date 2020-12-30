В Барнауле пожарные спасли из густого дыма почти два десятка жильцов пятиэтажки

К прибытию спасателей в подъезде дома было сильное задымление. По лестницам на воздух вывели 17 человек, в том числе двое детей. Очаг пожара быстро обнаружили: горела мебель и домашние вещи.
К месту происшествия проложили магистральную линия от пожарного гидранта. В работе участвовало 11 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС.
За полчаса огнеборцы справились с открытым горением и не дали пожару распространиться за пределы квартиры.
Никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.