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Происшествия

В Барнауле пожарные спасли из густого дыма почти два десятка жильцов пятиэтажки

В Барнауле около 23:20 29 декабря произошел пожар в пятиэтажке на ул. Белинского. Горела квартира на четвертом этаже, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
22.mchs.gov.ru

К прибытию спасателей в подъезде дома было сильное задымление. По лестницам на воздух вывели 17 человек, в том числе двое детей. Очаг пожара быстро обнаружили: горела мебель и домашние вещи.

К месту происшествия проложили магистральную линия от пожарного гидранта. В работе участвовало 11 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС.

За полчаса огнеборцы справились с открытым горением и не дали пожару распространиться за пределы квартиры.

Никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.

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