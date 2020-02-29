В Барнауле пожилой мужчина вскрыл ячейку в супермаркете и украл деньги

Дежурный наряд полиции вызвали в один супермаркетов города Барнаула, в котором была совершена кража. Пострадавшей оказалась покупательница, оставившая в камере хранения сумку, в которой находились денежные средства в размере 6000 рублей.
Пока женщина совершала покупки, неизвестный вскрыл ячейку камеры хранения и похитил находившееся там имущество.
Полицейские задержали местного жителя 1959 года рождения. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).