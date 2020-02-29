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Происшествия

В Барнауле пожилой мужчина вскрыл ячейку в супермаркете и украл деньги

Полицейские задержали барнаульца, подозреваемого в краже имущества из ячейки камеры хранения, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Супермаркет. Продукты.
Супермаркет. Продукты.
СС0

Дежурный наряд полиции вызвали в один супермаркетов города Барнаула, в котором была совершена кража. Пострадавшей оказалась покупательница, оставившая в камере хранения сумку, в которой находились денежные средства в размере 6000 рублей.

Пока женщина совершала покупки, неизвестный вскрыл ячейку камеры хранения и похитил находившееся там имущество.

Полицейские задержали местного жителя 1959 года рождения. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

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