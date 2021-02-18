В Барнауле праздник по случаю рождения младенца довел коллег до драки и стрельбы

Новорожденного коллеги «обмывали» в марте 2020 года, подсудимый — молодой мужчина — был в этой компании. Каким-то образом дело дошло до драки — молодой человек подрался с коллегой, а после драки ушел домой.
Но коллеги решили продолжить выяснение отношений и после драки. Они пришли к его дому, позвонили и вызвали на разговор.
Молодой человек вышел, вооружившись охотничьей двустволкой 16 калибра. И в ходе выяснения отношений у подъезда он выстрелил в ногу коллеге.
В результате противоправных действий потерпевшему было причинено огнестрельное дробовое сквозное ранение мягких тканей в области правой стопы и в области подошвы на уровне пяточной кости, которые причинили средней тяжести вред здоровью, — рассказали в прокуратуре района.
Ружье, из которого стрелял мужчина, с патронами к нему он нашел 7 лет назад на берегу озера во время рыбалки.
Мужчина признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Приговором Индустриального райсуда ему назначен условный срок. Однако приговор еще не вступил в законную силу.