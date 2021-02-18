В Барнауле праздник по случаю рождения младенца довел коллег до драки и стрельбы

Барнаулец получил условный срок за то, что нанес коллеге вред здоровью средней тяжести с применением оружия, сообщили в прокуратуре Индустриального района Барнаула. Инцидент произошел в ходе праздника по случаю счастливого события: у супруги одного из коллег родился ребенок.