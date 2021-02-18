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Происшествия

В Барнауле праздник по случаю рождения младенца довел коллег до драки и стрельбы

Барнаулец получил условный срок за то, что нанес коллеге вред здоровью средней тяжести с применением оружия, сообщили в прокуратуре Индустриального района Барнаула. Инцидент произошел в ходе праздника по случаю счастливого события: у супруги одного из коллег родился ребенок.

Драка, удар.
Драка, удар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Новорожденного коллеги «обмывали» в марте 2020 года, подсудимый — молодой мужчина — был в этой компании. Каким-то образом дело дошло до драки — молодой человек подрался с коллегой, а после драки ушел домой.

Но коллеги решили продолжить выяснение отношений и после драки. Они пришли к его дому, позвонили и вызвали на разговор.

Молодой человек вышел, вооружившись охотничьей двустволкой 16 калибра. И в ходе выяснения отношений у подъезда он выстрелил в ногу коллеге.

В результате противоправных действий потерпевшему было причинено огнестрельное дробовое сквозное ранение мягких тканей в области правой стопы и в области подошвы на уровне пяточной кости, которые причинили средней тяжести вред здоровью, — рассказали в прокуратуре района.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Ружье, из которого стрелял мужчина, с патронами к нему он нашел 7 лет назад на берегу озера во время рыбалки.

Мужчина признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Приговором Индустриального райсуда ему назначен условный срок. Однако приговор еще не вступил в законную силу.

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