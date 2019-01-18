Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
209

В Барнауле преподавателя одного из университетов осудили за взятки

Вступил в силу приговор в отношении бывшего преподавателя одной из кафедр университета в Барнауле. Работника ВУЗа обвиняют в получении взяток, пишет прокуратура Алтайского края.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Суд установил, что в течение почти двух лет преподаватель получал от студента взятки за проставление положительных оценок по экзаменам и зачетам без фактической проверки знаний.

Так, получив от студента взятку 26 тысяч рублей, сотрудник ВУЗа внес в зачетные книжки и экзаменационные ведомости сведения, не соответствующие действительности.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образовани РФ на 3 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость