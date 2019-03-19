В Барнауле при пожаре погибли два человека

Очевидцы сообщили о возгорании в 1:26, к месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев крыша одноэтажного двухквартирного дома горела открытым огнем.
Для полной ликвидации возгорания потребовалось около часа, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек, использовали 8 единиц техники. В здании было сильное задымление, разведку и тушение вели три звена газодымозащитной службы.
При пожаре погибли мужчина и женщина, которые находились в доме. Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
В региональном МЧС напоминают, что основные причины пожаров с гибелью людей — неосторожность в обращении с огнеопасными предметами, нарушение правил эксплуатации печного отопления или электрооборудования. С начала года в Алтайском крае при пожарах погибли 62 человека, жителей региона просят быть внимательными и осторожными.