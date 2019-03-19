В Барнауле при пожаре погибли два человека

В Барнауле в ночь с 18 на 19 марта произошел пожар в частном доме на улице Чернышевского. В результате происшествия погибли два человека, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Очевидцы сообщили о возгорании в 1:26, к месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев крыша одноэтажного двухквартирного дома горела открытым огнем.

Для полной ликвидации возгорания потребовалось около часа, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек, использовали 8 единиц техники. В здании было сильное задымление, разведку и тушение вели три звена газодымозащитной службы.

При пожаре погибли мужчина и женщина, которые находились в доме. Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

В региональном МЧС напоминают, что основные причины пожаров с гибелью людей — неосторожность в обращении с огнеопасными предметами, нарушение правил эксплуатации печного отопления или электрооборудования. С начала года в Алтайском крае при пожарах погибли 62 человека, жителей региона просят быть внимательными и осторожными.