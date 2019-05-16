В Барнауле при пожаре в многоэтажке спасли трех человек

В Барнауле вечером 15 мая произошло возгорание в многоэтажном доме на улице Новосибирской. Пожарные спасли трех человек, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных было сильное задымление в квартире на четвертом этаже, дым распространялся вверх.

«Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Одним звеном проводился поиск и спасение возможных пострадавших, второе звено ликвидировало пожар», — отмечают в ведомстве.

Хозяйка пострадавшей от огня квартиры смогла выйти на задымленную площадку. Ее на руках вынесли пожарные и соседи. Еще двух человек спасли из дымовой ловушки с пятого этажа дома.

В ликвидации пожара участвовали 8 человек, использовали 3 единицы пожарной и специальной техники МЧС. Также задействовали полицейских, медиков и работников газовой службы. Распространение огня на другие квартиры удалось вовремя остановить.

В МЧС сообщают, что полицейские активно помогали при эвакуации жильцов и при развертывании пожарных рукавов для подачи воды в огонь.

Вероятная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.