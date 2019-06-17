В Барнауле при странных обстоятельствах сгорел еще один автомобиль

В ночь на 17 июня в Барнауле дотла выгорел еще один автомобиль. Инцидент произошел на улице Молодежной, где сутками ранее сгорели сразу пять припаркованных машин.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», возгорание произошло около 2:30 во дворе дома по адресу ул. Молодежная 41.

На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

«У меня во дворе загорелась машина в 2:48. Такой хлопок, как теперь уснуть. Вообще никто не вышел. Рядом стояла машина, хорошо не загорелась. Машина внутри сгорела полностью. Я позвонила в службу 128, это первое, что мне спросони в голову пришло. Приехали две пожарки тушить, потом дпс, участковый и эксперты криминалисты.» — написала очевидец происшествия Татьяна в соцсетях.

Отметим, что на улице Молодежная это уже второе подобное ЧП. В ночь на 16 июня пожарные здесь тушили пять припаркованных машин. Правда, причиной возгорание стал не поджег, а ДТП с участием пьяного водителя, который на всем ходу протаранил припаркованные автомобили.