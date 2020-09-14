В Барнауле при странных обстоятельствах умер перспективный футбольный тренер

12 сентября на барнаульском стадионе ВРЗ было обнаружено тело Виталия Крючкова, детского тренера и руководителя местной футбольной школы. От чего скончался 35-летний мужчина в рассвете сил, еще предстоит выяснить.

Пока неофициально известно, что тело Крючкова нашли в раздевалке. Следов насильственной смерти не было. Что стало причиной смерти тренера, могут прояснить результаты вскрытия, которые будут готовы 14 сентября.

В футбольном сообществе Виталий был известен как талантливый и буквально заражающий своей энергетикой специалист. Правда, его коллеги отмечают, что у него были и губительные привычки.

У Крючкова осталась семья — двое детей и жена.

Тренер Виталий Крючков. fcpatriot.ru/

Чем известен Виталий Крючков

Молодой тренер работал во многих спортивных школах Барнаула: ДЮСШ № 7, Коммунальщике, школе Смертина, СШОР № 2.

Осенью 2018 года основал собственную секцию «Патриот» на стадионе ВРЗ, где развернул активную деятельность. Несколько дней назад Виталий Крючков участвовал в открытии обновленной мини-футбольной площадки в парке за ДК Химиков.

Сюда же из Москвы прилетал Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов.