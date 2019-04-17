В Барнауле при тушении пожара в многоквартирном доме нашли труп мужчины

В Барнауле вечером 16 апреля произошел пожар в двухэтажном доме на улице Рылеева. На месте происшествия обнаружили труп мужчины, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 19:29. К моменту прибытия пожарных шел дым из окна второго этажа. В тушении участвовали 26 человек, использовали 7 автоцистерн. Пожар полностью ликвидировали в 19:43. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Пользователи пишут, что на месте происшествия обнаружили труп мужчины, которому на вид 50−60 лет. По их данным, погибший на момент обнаружения был мертв уже 3 часа.

В СУ СКР по Алтайскому краю в беседе с altapress.ru подтвердили информацию об обнаружении тела. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.