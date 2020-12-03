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В Барнауле признали незаконным продление школьных каникул, а директора оштрафовали за родительское собрание

Приказ комитета по образованию Барнаула, которым продлили каникулы на одну неделю с 9 по 15 ноября, признали незаконным, сообщило ИА Красная Весна со ссылкой на прокуратуру.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

В надзорное ведомство обратилась группа родителей, выступающих против дистанционного обучения в школах. Они считают неприемлемым необоснованное закрытие школ на карантин или продление каникул, особенно на фоне того, что, например, ТЦ работают.

Прокуратура Барнаула установила, что 6 ноября министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало муниципалитетам продлить каникулы, а комитет по образованию города уже в приказной форме предписал это сделать.

«Определение продолжительности каникул является исключительной компетенцией образовательной организации, в этой связи приказ комитета… в части императивного указания муниципальным образовательным организациям на продление с 09.11.2020 по 15.11.2020 школьных каникул принят комитетом за пределами предоставленных законом полномочий», — заявили в прокуратуре.

Также на днях Железнодорожный суд Барнаула наказал директора лицея № 86 Ирину Агафонову за проведение родительского собрания, пишет «Толк».

Оно проходило в 18.30, родители общались с классными руководителями своих детей в кабинетах, но массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены и директора лицея оштрафовали.

Сумма штрафа не называется, но, по данным издания, речь идет о 25 тыс. рублей.

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