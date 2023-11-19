В Барнауле произошел сильный пожар

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 600 кв. м.
Для того, чтобы потушить здание потребовалось 11 единиц техники и 44 человека, устанавливается причина пожара.
Пострадавших нет.
Ночью 19 ноября на ул. Археологической произошел пожар в религиозной организации "Церковь "Спасение" Евангельских Христиан-Баптистов.
Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 600 кв. м.
Для того, чтобы потушить здание потребовалось 11 единиц техники и 44 человека, устанавливается причина пожара.
Пострадавших нет.
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