В Барнауле произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме на четвертом этаже.
«В результате происшествия разрушена перегородка между кухней и санузлом, повреждена входная дверь и окна», — рассказали в ведомстве.
На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.
Как уточнили в администрации Барнаула, пострадал один человек, госпитализация не потребовалась.
«На место аварии работали службы МЧС, управления ГО ЧС Барнаула, газовая служба, первый замглавы администрации города Анатолий Воронков, глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев, его первый заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков, руководитель управляющей компании ООО УК „Поток“», — говорится в сообщении.
Жильцов дома успокоили — риска обрушения конструкций нет.