В Барнауле произошло ДТП. Движение трамваев заблокировано

На трамвайных рельсах оказался легковой автомобиль.
Он заблокировал движение на путях.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошло серьезное ДТП.
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Авария произошла на ул. Аванесова, сообщает "Инцидент Барнаул".
На трамвайных рельсах оказался легковой автомобиль.
Он заблокировал движение на путях.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошло серьезное ДТП.
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