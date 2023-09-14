В Барнауле произошло ДТП рядом с трамвайными путями

На фото видные сильные повреждения капота и всего бампера легковушки. Как именно произошла авария - неизвестно.
О пострадавших не сообщили, на месте работает ДПС.
Ранее недалеко от трамвайных путей заметили лося в Барнауле.
В Барнауле 14 сентября на ул. Северо-Западной произошло ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
На фото видные сильные повреждения капота и всего бампера легковушки. Как именно произошла авария - неизвестно.
О пострадавших не сообщили, на месте работает ДПС.
Ранее недалеко от трамвайных путей заметили лося в Барнауле.
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