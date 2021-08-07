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Происшествия

В Барнауле произошло массовое ДТП с пострадавшими. Очевидцы сообщают, что виновник был пьян

Днем 7 августа на проспекте Калинина в Барнауле в массовой аварии пострадали три человека. По словам очевидцев в сообществе Инцидент Барнаул, виновник ДТП был пьян.

ДТП в Барнауле 7 августа.
ДТП в Барнауле 7 августа.
Инцидент Барнаул

Как сообщает барнаульская ГИБДД, авария произошла на проспекте Калинина, в районе дома 16в.

Столкнулись три автомобиля: Subaru Forester под управлением мужчины 1983 года рождения, Toyota RAV4 под управлением мужчины 42 лет и ВАЗ 2105 под управлением мужчины 1940 года рождения.

В результате аварии пострадали водители автомобиля Subaru и Тойоты, а также пожилая пассажирка автомобиля ВАЗ. Пострадавшие доставлены в горбольницу № 1.

По словам очевидцев, водитель Subaru был пьян, но официальной информации об этом нет. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, вечером 6 августа в Барнауле недалеко от поворота на Черницкое кладбище столкнулись две легковушки. От удара один автомобилей улетел в кювет, второй откинуло на обочину.

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