В Барнауле произошло массовое ДТП с жестким столкновением

На кадрах видно, что участниками аварии стали не меньше трех машин, в том числе иномарок Toyota и Honda.
Как сообщили в ГИБДД Барнаула, авария произошла в 13:25. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Honda-CRV, совершил наезд на стоящие автомобили Toyota Corolla, Toyota Wind и «Шевроле Нива».
В результате ДТП пассажирке автомобиля Toyota Corolla оказана медицинская помощь, она госпитализирована в Горбольницу № 1.
11-летней девочке из этого же автомобиля оказана медицинская помощь.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Видео с места события опубликовал паблик «Барнаул 22» ВКонтакте.