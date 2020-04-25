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Происшествия

В Барнауле произошло массовое ДТП с жестким столкновением

В столице Алтайского края несколько машин столкнулись на перекрестке проспекта Калинина и улицы Кулагина. Об этом сообщают очевидцы в основных пабликах города.

25 апреля 2020 года. ДТП на улице Кулагина в Барнауле.
25 апреля 2020 года. ДТП на улице Кулагина в Барнауле.
"Инста. Барнаул"

На кадрах видно, что участниками аварии стали не меньше трех машин, в том числе иномарок Toyota и Honda.

Как сообщили в ГИБДД Барнаула, авария произошла в 13:25. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Honda-CRV, совершил наезд на стоящие автомобили Toyota Corolla, Toyota Wind и «Шевроле Нива».

В результате ДТП пассажирке автомобиля Toyota Corolla оказана медицинская помощь, она госпитализирована в Горбольницу № 1.

11-летней девочке из этого же автомобиля оказана медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Видео с места события опубликовал паблик «Барнаул 22» ВКонтакте.

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