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Происшествия

В Барнауле произошло жесткое ДТП - столкнулись мотоциклист и иномарка

В Барнауле вечером 19 июля произошло серьезное ДТП. Мотоциклист сильно столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Серьезное ДТП на улице Кутузова в Барнауле
Серьезное ДТП на улице Кутузова в Барнауле
В курсе 22

По данным источника, авария произошла на Кутузова, 75. Мотоциклист решил обогнать едущие впереди автомобили и выехал на встречную полосу.

Однако он совершил неудачный маневр и врезался в боковую часть автомобиля Mercedes.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее водитель сбил семью, выезжая с парковки в Алтайском крае. За рулем автомобиля была 58-летняя женщина. Пострадавшими оказались двое взрослых - 90-летняя пенсионерка, 34-летняя женщина и ребенок - девятилетняя девочка.

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