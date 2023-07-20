В Барнауле произошло жесткое ДТП - столкнулись мотоциклист и иномарка

По данным источника, авария произошла на Кутузова, 75. Мотоциклист решил обогнать едущие впереди автомобили и выехал на встречную полосу.
Однако он совершил неудачный маневр и врезался в боковую часть автомобиля Mercedes.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее водитель сбил семью, выезжая с парковки в Алтайском крае. За рулем автомобиля была 58-летняя женщина. Пострадавшими оказались двое взрослых - 90-летняя пенсионерка, 34-летняя женщина и ребенок - девятилетняя девочка.