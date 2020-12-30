В Барнауле производитель пластиковых изделий уклонился от налогов на сумму 8 млн рублей

В Барнауле в суд передали уголовное дело на генерального директора одной из местных компаний, которая занимается производством изделий из пластмассы. За несколько лет фирма задолжала по налогам более 8 млн рублей, а ее руководитель подделывал документы.

В период 2018—2019 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, должна была платить НДС, но руководитель решил включать в декларации заведомо ложные сведений.

«Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

За два года это позволило «сэкономить» более 8 млн рублей, что является крупным размером.

Кроме того, для придания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями, гендиректор поддельные распоряжения о переводе более 13 млн рублей.

Свою вину директор фирмы не признал. Его имущество арестовали, а материалы дела передали на рассмотрения суда.