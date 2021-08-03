В Барнауле прокурор судится с владельцем алабая, покусавшего ребенка

Прокурор Железнодорожного района Барнаула направил в суд иск с требованием о компенсации морального вреда с владельца собаки породы алабай, сообщили в прокуратуре. Собака, находившаяся на привязи, укусила проходившего мимо ребенка.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Ребенок (возраст не называется) зашел за стационарный гаражный бокс. В этот момент из-под забора выскочила собака породы алабай, находившаяся на привязи. Алабай укусила ребенка, причинив тем самым телесные повреждения и физическую боль.

Административная комиссии при администрации Барнаула по Железнодорожному району 15 июня признала владельца собаки виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.

В дальнейшем прокурор района подал иск в суд в интересах ребенка. В иске он требует взыскать с владельца алабая компенсацию морального вреда.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Алтай, компенсация материального ущерба за укус собакой регулируется 1064 статьей Гражданского кодекса.

А компенсация морального вреда статьей 151 Гражданского кодекса РФ. Ведомство напоминает: если собака, укусившая вас или ребенка, бродячая, то отвечать за случившееся будут муниципальные органы. Именно муниципальные органы власти отвечают за отлов собак, живущих на улице.

Кстати, именно с администрации Саратова суд взыскал 10 тыс. рублей по иску покусанной собакой женщины. Впрочем, истица просила 50 тыс., рассказал правовой сайт Гарант.ру.