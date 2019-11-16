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Происшествия

В Барнауле пропал 43-летний мужчина

13 ноября в Барнауле пропал 43-летний мужчина — Владимир Геннадьевич Хромченко.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com

До сих пор его местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку.

Ориентировка на Виктора Хромченко.
Ориентировка на Виктора Хромченко.
vk.com/la_altay

Приметы:

рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Был одет:

Одежда: черная куртка, синие спортивные штаны, черные ботинки, черная шапка, синяя рубашка в клетку.

Если кто-то владеет информацией о местонахождении пропавшего, росьба позвонить на бесплатный телефон горячей линии ПСО Лиза Алерт 8−800−700−5452.

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