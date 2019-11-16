В Барнауле пропал 43-летний мужчина

До сих пор его местонахождение неизвестно.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку.
Ориентировка на Виктора Хромченко.
vk.com/la_altay
Приметы:
рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.
Был одет:
Одежда: черная куртка, синие спортивные штаны, черные ботинки, черная шапка, синяя рубашка в клетку.
Если кто-то владеет информацией о местонахождении пропавшего, росьба позвонить на бесплатный телефон горячей линии ПСО Лиза Алерт 8−800−700−5452.