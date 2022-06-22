22 июня
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Происшествия

В Барнауле пропал 17-летний подросток прямо в центре города

Следственные органы СК России по Алтайскому краю устанавливают местонахождение 17-летнего жителя Первомайского района.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Абушкевича Руслана Михайловича 01.09.2004 года рождения.

По данным следствия, 19 апреля 2022 года разыскиваемый вышел из автомобиля родственников в районе площади Октября города Барнаула и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волос темный средней длины, частично обесцвечен, глаза карие. Мочки ушей проколоты, в правом ухе серьга в виде креста.

Абушкевич Руслан Михайлович
Абушкевич Руслан Михайлович
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю

Был одет: куртка джинсовая голубого цвета, джинсы черные, футболка розового цвета, кроссовки серого цвета. Может быть одет в черное пальто до колен.

При себе имел: два сотовых телефона, паспорт на его имя, денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей, банковские карты.

Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что — либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам в городе Новоалтайске 8 (385−32) 2−00−50, в городе Барнауле 8 (385−2) 298094, 298002 или 02.
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