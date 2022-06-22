В Барнауле пропал 17-летний подросток прямо в центре города

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Абушкевича Руслана Михайловича 01.09.2004 года рождения.



По данным следствия, 19 апреля 2022 года разыскиваемый вышел из автомобиля родственников в районе площади Октября города Барнаула и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волос темный средней длины, частично обесцвечен, глаза карие. Мочки ушей проколоты, в правом ухе серьга в виде креста.

Абушкевич Руслан Михайлович Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю

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Был одет: куртка джинсовая голубого цветаджинсы черныефутболка розового цветакроссовки серого цвета. Может быть одет в черное пальто до колен.При себе имел: два сотовых телефонапаспорт на его имяденежные средства в сумме не менее 10 000 рублейбанковские карты.Следственные органы СК обращаются ко всемкому что — либо известно о местонахождении разыскиваемогопозвонить по телефонам в городе Новоалтайске 8385−32) 2−00−50в городе Барнауле 8385−2) 298094298002 или 02.