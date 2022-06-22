В Барнауле пропал 17-летний подросток прямо в центре города

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Абушкевича Руслана Михайловича
По данным следствия, 19 апреля 2022 года разыскиваемый вышел из автомобиля родственников в районе площади Октября города Барнаула и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волос темный средней длины, частично обесцвечен, глаза карие. Мочки ушей проколоты, в правом ухе серьга в виде креста.
Был одет: куртка джинсовая голубого цвета, джинсы черные, футболка розового цвета, кроссовки серого цвета. Может быть одет в черное пальто до колен.
При себе имел: два сотовых телефона, паспорт на его имя, денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей, банковские карты.
Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что — либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам в городе Новоалтайске 8 (385−32) 2−00−50, в городе Барнауле 8 (385−2) 298094, 298002 или 02.