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Происшествия

В Барнауле пропавшего подростка нашли погибшим

В Барнауле нашли погибшим 14-летнего подростка, пропавшего 9 июня, сообщает «Инцидент Барнаул».

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

«Уехал из поселка Хлебороб к сестре в Барнаул. 9 июня вышел из дома в магазин. Домой не вернулся», — рассказали ранее.

10 июня стало известно, что подростка нашли — погиб. Подробности не разглашаются.

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