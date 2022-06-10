В Барнауле пропавшего подростка нашли погибшим

«Уехал из поселка Хлебороб к сестре в Барнаул. 9 июня вышел из дома в магазин. Домой не вернулся», — рассказали ранее.
10 июня стало известно, что подростка нашли — погиб. Подробности не разглашаются.
В Барнауле нашли погибшим 14-летнего подростка, пропавшего 9 июня, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Уехал из поселка Хлебороб к сестре в Барнаул. 9 июня вышел из дома в магазин. Домой не вернулся», — рассказали ранее.
10 июня стало известно, что подростка нашли — погиб. Подробности не разглашаются.
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