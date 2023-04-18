В Барнауле прошел суд над таксистом, из-за которого погибла семья

Смертельная авария произошла на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. На проезжей части умерла 28-летняя Татьяна и ее шестилетний сын. Еще один ребенок серьезно пострадал.

За все время, что идет судебный процесс, обвиняемый в аварии таксист Фирдавс Умаров даже не принес извинений и пытался переложить вину на других участников движения, сообщает amic.ru.

Заседание прошло 17 апреля. Подсудимый в показаниях утверждал, что столкновение произошло по вине другого водителя, а сам он не совершал опасных маневров на дороге.

Также Умаров ссылался, что только один из пассажиров — тот, что теперь в инвалидном кресле — был пристегнут. Хотя таксист должен убедиться перед началом поездки, что все пассажиры обезопасили себя.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Кроме того, мужчина утверждал, что погибшая умерла не из-за падения из салона, а когда попала под колеса другого автомобиля. Экспертиза доказала обратное.

При назначении наказания роль могут учесть смягчающие обстоятельства — у обвиняемого есть малолетние дети. Однако прокурор запросила 6 лет и 10 месяцев из семи возможных.

Дополнительно гособвинитель попросила удовлетворить гражданский иск отца семейства на 4 млн рублей, а также лишить водителя прав на три года.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Адвокат также потребовал строго наказать виновника ДТП — семью годами в колонии общего режима. Он рассказал, что скорость таксиста была 85 км/ч в черте города. К тому же в пятницу, в час пик.

Адвокат также обратил внимание, что таксист не только не извинился, но и не попытался материально загладить вину. При вынесении приговора это может сыграть не в пользу подсудимого.

Адвокат Умарова оказался не готов представить свою позицию и попросил суд дать время. Следующее заседание будет 24 апреля. На нем таксист скажет последнее слово.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года. t. me/vkurse22.

Из-за чего произошла авария

В марте 2022 года на Павловском тракте пять автомобилей столкнулись друг с другой. По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

Ранее altapress.ru выслушал историю Ольги Матвеевой, потерявшей в страшном ДТП дочь и внука.