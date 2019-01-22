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Один из погибших в столкновении двух Су-34 пилотов оказался барнаульцем

Один из погибших военных летчиков двух новейших бомбардировщиках Су-34, столкнувшихся над акваторией Японского моря 18 января, оказался уроженцем Барнаула 1985 года рождения. Об этом altapress.ru стало известно из информированных источников.

Фронтовые бомбардировщики Су-34.
Фронтовые бомбардировщики Су-34.
Минобороны России, http://mil.ru, CC BY 4.0

Погибший — майор Алексей Овсянников. Вечером 22 января военный борт с его телом прибудет в барнаульский аэропорт.

Алексей окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, после — Краснодарское авиационное училище летчиков. Бывал в зарубежных командировках.

У погибшего летчика остались двое детей.

Прощание с Овсянниковым состоится в Барнауле 23 января с 12:15 до 14:15 в ритуальном зале на Титова, 9а.

Фронтовые бомбардировщики Су-34.
Фронтовые бомбардировщики Су-34.
Минобороны России, http://mil.ru, CC BY 4.0

Что произошло

18 января в районе Японского моря потерпели крушение бомбардировщики новейшего поколения Су-34, сообщает ИА AmurMedia.

Два самолета столкнулись в воздухе около 8:07 мск. Четверо летчиков катапультировались.

В поисковой операции были задействованы шесть рыболовных судов. Одного пилота удалось оперативно спасти. Позднее моряки с рыболовецкого судна «Электрон» нашли спасательный плот, в котором обнаружили связанное фалом тело пилота в летном шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

Позднее это же судно нашло еще один плот с телом, опутанным парашютом и стропами. Вскоре моряки обнаружили сумку со снабжением, два фрагмента самолета и еще один пустой спасательный плот.

Поиски четвертого летчика продолжаются.

Что говорят в Минобороны

Минобороны сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Летчики катапультировались.

В ходе поисковой операции спасли штурмана, еще два пилота найдены погибшими.

По версии следствия, истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива.

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