В Барнауле проверят водителя автобуса, высадившего ребенка в чистом поле возле аэропорта

В Барнауле организована проверка по сообщению СМИ о 10-летнем мальчике, которого в непогоду высадили в пустынном месте из маршрутного автобуса, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Барнауле утром 23 января водитель маршрутного автобуса высадил 10-летнего мальчика на пустынном участке дороги в районе аэропорта.

«Из-за замерзших окон маршрутки ребенок не смог сориентироваться, в результате чего оказался один в незнакомой местности на опасном участке дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить действия водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дорога зимой. СС0

Сама история 23 января появилась в паблике «Черное и Белое Барнаул». Мужчина, который представился военнослужащим, рассказал, что утром в полной темноте разглядел, как вдоль дороги идет ребенок с портфелем.

«Остановился и подобрал его. На вопрос, что один тут делает, сказал, что водитель 256-го маршрута высадил. Мальчик в полной темноте в маршрутке с замерзшими окнами потерял ориентир и попросил остановиться, когда подумал, что проехал остановку. Водитель даже ни на секунду не задумался и высадил в темноту ребенка. Можно сказать, в чистом поле», — написал мужчина.

По его словам, мальчик был весь в слезах и напуган, а также сильно замерз.

«Стоял на ветру и никто не останавливался. До сих пор мурашки, когда вспоминаю. Мальчик живет на Докучаево, но в школу ездит в Новомихайловку, поскольку раньше семья жила там, а осенью купили квартиру в городе», — объяснил водитель причину, по которой ребенок ездит в школу так далеко.

Он также рассказал, что попытался поискать номер телефона перевозчика, но информации не нашел. Хотел высказать свое возмущение и спросить, почему ребенка высадили в «темном поле» и не поинтересовались, не заблудился ли он и куда ему вообще надо.