29 марта
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Происшествия

В Барнауле проводят работы по недопущению подтопления парков, набережной и аллей

В Барнауле продолжается подготовка к прохождению паводка, к работам подключены все городские службы, в том числе МБУ «Благоустройство и озеленение».

Работы по недопущению подтопления общественных территорий.
Работы по недопущению подтопления общественных территорий.
Администрация Барнаула

Специалисты учреждения ворошат и вывозят снег с общественных пространств, очищают ливневые канализации, в случае необходимости откачивают воду с применением помпы.

Особое внимание уделяют территориям, подверженным подтоплению грунтовыми водами. Это Нагорный парк, Мизюлинская роща, аллея памяти десантников 6-ой роты по ул. Малахова, парк «Юбилейный», улица Мало-Тобольская и Набережная реки Оби. В марте проверили водоотводные лотки, их очистили от снега и льда.

Также работы проводились в Нагорном парке, там ворошили снег и откачивали воду с помощью водяной помпы.

Кроме того, для обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья в течение недели продолжаются комиссионные обследования гидротехнических сооружений.

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